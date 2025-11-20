TSE alista convocatoria a elecciones subnacionales y prevé lanzar el calendario electoral "en cuanto la ley sea promulgada"

Tras la sanción de la Ley de Elecciones Subnacionales por parte de la Cámara de Diputados y su envío al Órgano Ejecutivo para su promulgación, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que está listo para emitir la convocatoria oficial en cuanto la norma sea firmada por el presidente del Estado, Rodrigo Paz.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, informó este jueves que el ente electoral activará de inmediato el calendario una vez se promulgue la ley.

“Entendemos que en las próximas horas el señor presidente va a promulgar la ley y queríamos informarles que como Tribunal Supremo vamos a lanzar la convocatoria el día de hoy para las elecciones subnacionales que se van a realizar el domingo 22 de marzo del próximo año”, declaró Ávila en conferencia de prensa.

Ávila detalló que entre las primeras actividades del proceso se encuentra el empadronamiento biométrico, que se realizará entre la primera y segunda semana de diciembre, dirigido especialmente a los ciudadanos que cumplan 18 años hasta el 22 de marzo, para que puedan registrarse y participar en los comicios.

Asimismo, explicó que entre la tercera y cuarta semana de diciembre se habilitará el periodo para la presentación de alianzas y candidaturas, además del inicio de la propaganda electoral, pasos clave dentro del calendario rumbo a los comicios subnacionales.

El TSE reiteró su compromiso de garantizar un proceso transparente, oportuno y con participación ciudadana en todas sus etapas.

