Presidente designa a Jorge Franz García Pinto como nuevo ministro de Justicia

A través del Decreto Supremo 5491, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, designó este miércoles a Jorge Franz García Pinto como nuevo ministro de Justicia y Transparencia Institucional, en reemplazo de Freddy Vidovic. La disposición establece que la nueva autoridad asumirá funciones de manera inmediata en un acto oficial en el Palacio de Gobierno.

“Se designa al ciudadano Jorge Franz García Pinto como Ministro de Justicia y Transparencia Institucional quien tomará posesión del cargo en el día, en acto oficial a celebrarse en el Palacio de Gobierno”, señala el Decreto Supremo 5491.

La determinación surge luego de que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, revelara en conferencia de prensa que el presidente Paz fue informado sobre una sentencia ejecutoriada que pesa contra el recién posesionado ministro Freddy Vidovic. Según la autoridad, dicha sentencia, correspondiente a un proceso abreviado emitido en 2015, establece que Vidovic “no puede ejercer cargo público”.

Oviedo expresó su preocupación por el hecho de que esta sentencia no aparezca registrada en el REJAP, situación que consideró llamativa y que motivó la inmediata evaluación de la continuidad del ahora exministro.

García Pinto fue posesionado la pasada semana como viceministro de Régimen Interior.

Mire el decreto Supremo:

Mira la programación en Red Uno Play