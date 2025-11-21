“No subestimamos a Surinam”: el cuerpo técnico de la Verde analiza el camino al repechaje

La Selección boliviana ya tiene claro su camino en el repechaje rumbo al Mundial 2026. En marzo, en territorio mexicano, la Verde enfrentará a Surinam en la semifinal del repechaje y, de ganar, se medirá con Irak por el ansiado boleto mundialista.

El asistente técnico de la selección, Gabriel Ramírez, analizó el sorteo y la actualidad del equipo, resaltando la importancia de una preparación adecuada y el crecimiento mostrado en los últimos partidos internacionales.

Ramírez fue claro al señalar que, pese a que el sorteo puede considerarse favorable, Bolivia no subestima a Surinam, un rival que calificó como fuerte.

“Fue un sorteo que, creo, en los papeles previos podría ser una situación buena para nosotros, pero de ninguna manera creemos que Surinam sea un rival fácil o accesible. Es una selección fuerte, con potencia física importante; en las eliminatorias solo perdió un partido y luego obtuvo empates y victorias. La mayoría de sus jugadores están en Europa”, afirmó el asistente técnico.

Agregó que el cuerpo técnico realizó un seguimiento previo del rival y que confían en las virtudes de la Verde para competir al máximo nivel.

El trabajo de preparación ha estado marcado por amistosos de alta exigencia ante selecciones como Rusia, Corea del Sur, Japón y Jordania, experiencias que Ramírez valora profundamente.

“Los rivales que hemos enfrentado son duros. Jordania fue semifinalista de la Copa Asia. Rusia, Corea del Sur y Japón ni se diga. Son exámenes que nos sirven para prepararnos para marzo. Es parte del camino que estamos transitando en esa búsqueda de crecimiento. Nos ilusiona porque sabemos que vamos en ascenso”, destacó.

Pensando en el repechaje, Ramírez explicó que el cuerpo técnico espera contar con un periodo adecuado de trabajo y colaboración de los clubes nacionales para liberar a los jugadores.

“Lo ideal sería estar 20 días antes en Guadalajara, quizá con un periodo previo de concentración en el país. Sabemos que Guadalajara tiene 1.500 msnm y contamos con una ciudad parecida, que es Tarija”, añadió.

Mira la programación en Red Uno Play