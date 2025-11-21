TEMAS DE HOY:
 “Haremos prevalecer nuestra independencia”, afirma el presidente del TSJ, Romer Saucedo

El titular del TSJ dijo que respetan otras instancias del Estado, pero harán cumplir las competencias judiciales.

Naira Menacho

20/11/2025 23:53

Foto: Red Uno de Bolivia.
La Paz

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, se pronunció sobre la creación de la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos, propuesta realizada por el presidente Rodrigo Paz. Aseguró que, si bien no interferirá con las funciones del Sistema Judicial, estarán siempre pendientes y harán prevalecer la independencia de poderes y el respeto a las atribuciones que tiene cada órgano.

“La creación de la Comisión es una atribución del presidente; nosotros en todo momento vamos a hacer prevalecer también nuestra independencia, respetamos los otros órganos del Estado y vamos a hacer respetar nuestras atribuciones”, sostuvo el presidente del TSJ.

Saucedo explicó que, en caso de que la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos encontrara responsables de los malos manejos, cada persona u autoridad deberá responder por sus actos en el ejercicio de sus funciones.

“Para esto está la Fiscalía, para ejercer la persecución penal ante cualquier hecho ilícito que se haya encontrado; como administradores de justicia vamos a acompañar y valorar entre los jueces de las diferentes instancias todos los actos investigativos presentados por el Ministerio Público y actuaremos con seguridad en base a la objetividad que nos presenten y a la independencia como órgano judicial”, afirmó Saucedo.

Sobre la eliminación del Ministerio de Justicia: 

El presidente del TSJ destacó la determinación del presidente Paz, quien ordenó la eliminación del Ministerio de Justicia. “La determinación es motivo de júbilo y es una señal clara del compromiso asumido por el presidente para contribuir a la reforma judicial”.

De igual manera afirmó que el Ministerio de Justicia era un intermediario de los Órganos del Estado y al desaparecer se tendría una comunicación más fluida.

