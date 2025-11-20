Doris Justiniano Carrillo, de 61 años, vive un momento crítico en su larga batalla contra la insuficiencia renal que enfrenta desde hace seis años.

Su salud se ha deteriorado de forma acelerada y ahora necesita una cirugía urgente para retirar su riñón izquierdo, completamente dañado y con una infección interna que pone en riesgo su vida.

La operación debe realizarse este jueves a las 14:00, pero la familia enfrenta un obstáculo insuperable: se requieren 28 mil bolivianos solo para cubrir el costo de la cirugía.

Doris vive sola, no tiene casa propia y desde hace años ya no puede trabajar. Sus hermanos han sido quienes, con esfuerzo, han cubierto los medicamentos y tratamientos que necesita para sobrevivir. Sin embargo, aseguran que han “tocado fondo”.

“Hace seis años venimos ayudándola para seguirla teniendo con vida, pero ahora ya no podemos más. Necesitamos de la solidaridad del pueblo cruceño”, expresó su hermana.

La familia contó que solo en los últimos cuatro días gastaron 25 mil bolivianos entre recetas y una intervención fallida realizada el sábado.

Una operación impostergable

El riñón izquierdo de Doris ya no funciona y acumula una masa de pus que no pudo ser retirada en la primera cirugía debido a su gravedad. El órgano debe ser extraído por completo para evitar complicaciones mayores.

Los dos riñones están comprometidos y Doris depende de diálisis desde hace seis años. Tras la cirugía deberá permanecer al menos una semana internada y podría ingresar a terapia intensiva, incrementando aún más los gastos médicos.

Además el paro en hospitales públicos obligó a trasladar a Doris a una clínica privada, donde permanece internada.

“Cada día se gastan entre 500 y 600 bolivianos solo en medicamentos. Ya no dormimos, nos quita el sueño saber que no tenemos cómo completar el costo”, agregó.

Cada aporte, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse a los números 78004055 - 78049061 - 75025029.

