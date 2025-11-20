“¿Qué pasó, profe?” Fire Steps sorprende, pero falla en técnica y los jueces no perdonan

La tercera noche del recuerdo cerró con la presentación de Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps, quienes rindieron homenaje a Sandro interpretando el clásico “Yo te amo”. Aunque la puesta prometía despliegue técnico y mucha emoción, los jueces detectaron fallas tanto en la coreografía de los bailarines como en la expresión del protagonista.

La primera en pronunciarse fue la juez Elka Meyer, que cuestionó directamente al coach por los errores técnicos del equipo.

“Estaba interesante hasta que empezaron con algunas técnicas… ¿qué pasó, profe? Cuando hicieron las medialunas y las cargadas, no estiraron las piernas. La coreografía me gustó, pero si van a hacer algo que no dominan, mejor no lo hagan. Se vio desprolijo, no sé si estaban incómodos. No fue un mal trabajo, pero sí una puesta con fallas”, señaló.

El juez Rodrigo Massa destacó el estudio del personaje, aunque pidió mayor riqueza emocional.

“Este es un personaje que estudiaste muy bien, el trabajo mecánico estuvo correcto, pero la expresión debía mostrar una mezcla de emociones. Igual, el personaje estuvo bien trabajado”, comentó.

Por su parte, Gabriela Zegarra resaltó que la presentación acompañó bien la canción, aunque notó momentos de descoordinación.

“Me gustó, estuvo acorde a la canción. Sí sentí algunos momentos descoordinados. En lo de Rodrigo, estuvo bien, me gustó el personaje”, dijo.

Finalmente, Tito Larenti reconoció la iniciativa del equipo, pero pidió seguir afinando el trabajo.

“Creo que hubo buena iniciativa, pero hay que seguir trabajando. Estamos bien”, expresó.

Al despedirse del escenario, Rodrigo Giménez agradeció las devoluciones y aseguró que continuarán ensayando para pulir la propuesta.

