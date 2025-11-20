“Me aburrí mucho”: Duras críticas a Sisi Eguez y Passion Dance en la noche del recuerdo

El segundo equipo en pisar el escenario de La Gran Batalla fue el de Sisi Eguez junto a la academia de baile Passion Dance, quienes interpretaron el clásico “Brindo por ti y por mí”, de la artista Tormenta. Pese a que intentaron transmitir emoción y nostalgia, la presentación no convenció y terminó recibiendo varias críticas del jurado.

El primero en dar su devolución fue Tito Larenti, y no dudó en ser directo.

“Sisi, cuando uno toma un personaje, debe dejar de lado sus expresiones personales. Caminabas encorvada. Equipo, creo que deberían ver esta presentación y notar todos los errores: caminaron casi toda la canción. A esta altura, no me pareció bien… me aburrí mucho”, sentenció el juez.

Por su parte, Gabriela Zegarra destacó el buen lip sync de Sisi, aunque lamentó los errores en los movimientos.

“Te salió espectacular, el personaje vocaliza muy bien, pero los movimientos estuvieron algo exagerados. Me impresionó cuando tocaste el instrumento; talvez no era necesario hacerlo”, comentó.

La juez Elka Meyer coincidió en que la presentación tuvo puntos positivos, pero falló en lo técnico.

“Es una canción extraña y difícil. Me gustó mucho la parte de la pareja, pero en lo técnico hubo errores. A las chicas se las notaba incómodas y al final solo caminaron. Creo que deben enfocar mejor las ideas”, indicó.

Finalmente, Rodrigo Massa respaldó la crítica de Tito y resaltó que el equipo debe decidir si priorizará el baile o la actuación para lograr mayor impacto.

Sisi, al despedirse del escenario, aseguró que trabajarán para corregir los errores y volver con una puesta más sólida en su próxima presentación.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

