Ezequiel Serres encendió el show con su versión traviesa de Diego Verdaguer

En la tercera noche de interpretación de Canciones del Recuerdo, los equipos llegaron con temas inolvidables. El primero en subir al escenario fue Ezequiel Serres, acompañado por la academia Bamboleo, para interpretar el clásico “La Ladrona”, de Diego Verdaguer.

La presentación fue bien recibida por los jueces, quienes elogiaron la expresión, la picardía y la actuación de Ezequiel. Al cuerpo de baile le realizaron algunas recomendaciones para seguir puliendo ciertos detalles.

Para el juez Rodrigo Massa, el equipo logró conectar con el público y transmitir alegría:

“Me encanta que tengan el poder de provocar sonrisas. Ezequiel, el personaje lo describiría como travieso y divertido. Con los movimientos vas muy bien, en general el equipo estuvo bueno”, expresó.

La juez Gabriela Zegarra coincidió en que la puesta en escena fue divertida y armoniosa, aunque señaló que faltó algo de fuerza:

“Me divertí mucho, hubo de todo un poco. Fue muy armonioso, aunque faltó un poco de fuerza. El personaje hacía reír, fue bonita la presentación”, comentó.

Por su parte, Elka Meyer también destacó el trabajo del equipo, haciendo hincapié en algunos ajustes técnicos para el cuerpo de baile:

“Fue una puesta en escena divertida. En temas técnicos hay que trabajar para que la fuerza no se vaya. Fue un lindo trabajo en equipo”, señaló.

Finalmente, Tito Larenti pidió al equipo arriesgar más y aprovechar todo el escenario para generar un mayor impacto:

“Me gustaría que desarrollen más amplio en el escenario, más creatividad. Sé que pueden trabajar más, no tengan miedo”, afirmó.

Al despedirse, Ezequiel agradeció las devoluciones y resaltó el esfuerzo y compromiso del equipo en cada ensayo.

