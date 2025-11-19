“Sigues nervioso”: el jurado cuestiona a Cisco y su equipo

Para cerrar la segunda noche de la Semana del Recuerdo, Cisco Moreno y la academia Urban Vibes interpretaron la icónica canción “Otro ocupa mi lugar”, del artista Miguel Gallardo.

El equipo recibió ciertos elogios, pero también cometieron varios errores que fueron señalados por los jueces durante la devolución.

Para la juez Elka Meyer, la coreografía mostró avances, aunque con fallas importantes en técnica y ejecución.

“El grupo está en desarrollo, hay aciertos y desaciertos. Trabajaron muy bien las líneas y los brazos, pero también veo otras fallas técnicas. Entiendo que hay un desarrollo, pero ahora, en el top 10, hay que jugar bien las cartas y reforzar el trabajo de los bailarines”, indicó.

El juez Rodrigo Massa coincidió en que hubo progreso, pero consideró que no fue suficiente para esta etapa.

“Cisco, estamos avanzando, pero hay que pasar más tiempo en la corporalidad del personaje, con más énfasis en las expresiones del artista. Equipo, a estas alturas estamos siendo exigentes. Hubo buenas propuestas, pero sigan trabajando”, comentó.

Por su parte, Gabriela Zegarra valoró el esfuerzo del equipo, aunque no quedó convencida del personaje interpretado.

“Cisco, veo que estás trabajando, sé que es complicado para ti, pero eso te ayuda a mejorar. Hubo mejor trabajo, aunque faltó. No me convenció si el personaje estaba o no. Pero actuaste más elegante. El equipo me convenció muchísimo, se ve armonioso y me gustó verlo”, expresó.

El más crítico fue Tito Larenti, quien recordó que, al estar en el top 10, los errores ya no pueden pasarse por alto.

“A estas alturas, hay cosas imperdonables. Caminar en el escenario no es válido; la puesta en escena cuenta mucho. Estamos en el top 10, se supone que son los mejores de la temporada. Cisco estuvo mal marcado, el personaje no estaba todo el tiempo, y el lip sync… que sigas nervioso y no sepas cómo hacerlo, no está bien”, sostuvo.

Para despedirse, Cisco agradeció las devoluciones y aseguró que el equipo tomará en cuenta cada observación para mejorar en la próxima gala.

