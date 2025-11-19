TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Tres equipos listos para encender la noche de recuerdos en La Gran Batalla

La segunda noche de canciones del recuerdo llega con tres equipos decididos a sorprender al jurado y conquistar al público en una de las galas más intensas de la semana.

Silvia Sanchez

18/11/2025 20:23

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Famosos y academias de baile se transformarán con coreografías diseñadas para impresionar a los jueces y conquistar al público.

La segunda noche de la semana de canciones del recuerdo llega cargada de energía en La Gran Batalla. Hoy, tres equipos se subirán al escenario con la misión de ganar el voto del jurado, sorprender a la audiencia y asegurar su lugar en la siguiente etapa de la competencia.

La semana retro arrancó este lunes con dos presentaciones: la de Susana Rivero y La Fábrica, quienes lograron destacar; y la de Diego Paredes junto a Vibra Dance, que finalmente fueron enviados a nominación.

Esta noche, el escenario recibe a:

  1. Cisco y la academia Urban Vibes

  2. Juandy y la academia Legacy

  3. Iribel Méndez y la academia Fusion Dance

El programa arranca a las 20:45, así que no te pierdas ni un segundo de cada presentación. Los jueces están más estrictos que nunca… y no están perdonando ni un solo error.

Puedes seguir todo el show también en nuestras redes sociales y en el streaming por YouTube: @lagranbatalla.

Foto Red Uno

