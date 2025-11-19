Tres equipos listos para encender la noche de recuerdos en La Gran Batalla

Famosos y academias de baile se transformarán con coreografías diseñadas para impresionar a los jueces y conquistar al público.

La segunda noche de la semana de canciones del recuerdo llega cargada de energía en La Gran Batalla. Hoy, tres equipos se subirán al escenario con la misión de ganar el voto del jurado, sorprender a la audiencia y asegurar su lugar en la siguiente etapa de la competencia.

La semana retro arrancó este lunes con dos presentaciones: la de Susana Rivero y La Fábrica, quienes lograron destacar; y la de Diego Paredes junto a Vibra Dance, que finalmente fueron enviados a nominación.

Esta noche, el escenario recibe a:

Cisco y la academia Urban Vibes Juandy y la academia Legacy Iribel Méndez y la academia Fusion Dance

El programa arranca a las 20:45, así que no te pierdas ni un segundo de cada presentación. Los jueces están más estrictos que nunca… y no están perdonando ni un solo error.

