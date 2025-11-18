¿Cuántos huevos pone una gallina? La pregunta que desató un tiroteo en Florida

Lo que comenzó como una trivial conversación sobre gallinas y su producción de huevos en la madrugada del pasado 4 de noviembre, culminó en un aparatoso tiroteo a las afueras del bar Harper’s Pub en Port Saint Lucie, Florida, Estados Un idos.

Peter Riera, de 44 años y apodado "Farmer Pete," fue detenido por la policía local tras disparar cuatro veces contra tres jóvenes, un incidente que, afortunadamente, no dejó heridos, pero que develó un comportamiento errático y violento, según informan La Opinión y New York Post.

La escalada de la paranoia

Según los informes de la policía, Riera se encontraba en el pub y entabló una conversación con tres personas que acababa de conocer: Brandon Pace (23), Kayla Damiana (26) y Tyler McHargue (23). La charla giró hacia un tema inofensivo: la cantidad de huevos que puede poner una gallina.

Sin embargo, el debate se tornó tenso. Testigos indicaron que Riera se puso "repentinamente paranoico," acusando a los jóvenes de querer "estafarlo." De manera abrupta, el hombre desenfundó un arma y disparó cuatro veces contra el grupo mientras huía.

Curiosamente, fue Riera quien inicialmente llamó al 911, alegando haber sido agredido y perseguido. No obstante, las declaraciones de las presuntas víctimas y las evidencias en la escena, incluyendo los casquillos en el estacionamiento, contaron una historia muy distinta.

Múltiples cargos y fianza millonaria

Las imágenes de la cámara corporal de los oficiales mostraron a Riera, vestido con un mono vaquero y descalzo, al momento de su arresto. Riera enfrenta ahora graves cargos, entre ellos agresión agravada con un arma mortal y disparar un arma de fuego en público. Actualmente, permanece detenido con una fianza de $435,000 dólares. Las autoridades subrayaron la seriedad del ataque, a pesar de que nadie resultó herido.

Las víctimas también enfrentan consecuencias

El surrealista incidente no terminó con la detención de "Farmer Pete." El caos se extendió al momento del arresto de los jóvenes:

Brandon Pace fue acusado de presuntamente obstruir a los agentes y agredir a dos de ellos, pateándolos mientras estaba bajo custodia. Enfrenta cargos por resistencia con violencia y agresión a un agente del orden.

Kayla Damiana fue arrestada por resistirse sin violencia, ya que corrió hacia los oficiales durante la detención de Pace a pesar de haber recibido órdenes de permanecer alejada. Fue liberada bajo una fianza de $500 dólares.

Tyler McHargue, en contraste, cooperó con la investigación y no fue acusado.

La Oficina del Sheriff del Condado de St. Lucie continúa investigando el caso que, por su absurda motivación, captó la atención de medios internacionales.

