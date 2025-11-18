Video: ¡El avión ardió en llamas! Ministro de Minas del Congo sufre un grave accidente aéreo

Un terrible accidente sufrió el ministro de Minas de la República Democrática del Congo, Louis Watum Kabamba, este lunes, cuando un avión que transportaba a su delegación, tras haber despegado de Kinshasa, se salió de la pista al aterrizar y posteriormente se incendió.

El ministro viajaba a la región para supervisar de cerca las labores tras el trágico accidente en la mina de Kalondo, donde más de 40 mineros perdieron la vida.

Pese al impacto y del fuego, afortunadamente todos los pasajeros lograron evacuar la aeronave a tiempo y no se reportaron heridos.

Sin embargo, las imágenes que se captaron del momento del hecho causaron terror, las mismas fueron publicadas y se viralizaron de manera inmediata.

