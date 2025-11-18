TEMAS DE HOY:
Niño agredido por su padre brutal robo a una mujer hombre muere en Hotel

Internacional

Video: ¡El avión ardió en llamas! Ministro de Minas del Congo sufre un grave accidente aéreo

En las imágenes se observa cómo el avión en el que se encontraba el ministro de Minas de la República Democrática del Congo y su delegación, salió de la pista al aterrizar y posteriormente se incendió.

Jhovana Cahuasa

18/11/2025 10:33

Ministro de Minas del Congo sufre un grave accidente aéreo
Congo

Un terrible accidente sufrió el ministro de Minas de la República Democrática del Congo, Louis Watum Kabamba, este lunes, cuando un avión que transportaba a su delegación, tras haber despegado de Kinshasa, se salió de la pista al aterrizar y posteriormente se incendió.

El ministro viajaba a la región para supervisar de cerca las labores tras el trágico accidente en la mina de Kalondo, donde más de 40 mineros perdieron la vida.

Pese al impacto y del fuego, afortunadamente todos los pasajeros lograron evacuar la aeronave a tiempo y no se reportaron heridos.

Sin embargo, las imágenes que se captaron del momento del hecho causaron terror, las mismas fueron publicadas y se viralizaron de manera inmediata.

 

