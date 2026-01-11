TEMAS DE HOY:
Dos jóvenes sobreviven de milagro tras la explosión de un barril en Brasil

La fuerza del estallido arrojó a las víctimas varios metros tras una peligrosa maniobra con un encendedor.

Ximena Rodriguez

11/01/2026 12:16

Uno de los jóvenes acerca la llama al barril y segundos después se registra la explosión.

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que dos jóvenes resultaron heridos tras provocar la explosión de un barril en el barrio de Mangueira, en la ciudad de Recife en Brasil. Las imágenes muestran cómo uno de ellos perfora el recipiente mientras el otro acerca un encendedor, desatando una detonación que lanzó a ambos por los aires.

A pesar de la violencia del impacto y de que uno de los involucrados golpeó su cabeza contra otro objeto, los dos lograron levantarse y abandonar el lugar tras el incidente.

