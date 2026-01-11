Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que dos jóvenes resultaron heridos tras provocar la explosión de un barril en el barrio de Mangueira, en la ciudad de Recife en Brasil. Las imágenes muestran cómo uno de ellos perfora el recipiente mientras el otro acerca un encendedor, desatando una detonación que lanzó a ambos por los aires.

A pesar de la violencia del impacto y de que uno de los involucrados golpeó su cabeza contra otro objeto, los dos lograron levantarse y abandonar el lugar tras el incidente.

