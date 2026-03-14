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Todo está listo: 18 candidatos debatirán sus ideas para El Alto

A poco más de una semana de las elecciones subnacionales de 2026, los postulantes a la Alcaldía alteña presentarán sus propuestas en un debate organizado en dos bloques para abordar temas clave de la ciudad.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/03/2026 18:48

El Alto, La Paz

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A poco más de una semana de las elecciones subnacionales de 2026, los candidatos que buscan dirigir la Alcaldía de El Alto se preparan para participar en un debate electoral clave que se realizará este sábado por la noche. En total, 18 postulantes fueron convocados para exponer sus propuestas ante la población alteña.

El encuentro fue organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que decidió dividir a los aspirantes en dos bloques para facilitar el desarrollo del debate y permitir que todos tengan la oportunidad de presentar sus propuestas.

En el primer grupo participarán Simón Choque Siñani, Óscar Chirinos Alanoca, Yoacir Calamani Barrientos, Óscar Elías Choque, Óscar Huanca Silva, David Vargas Flores, Rury Balladares Molina, Pablo Callizaya Ajahuana y David Mamani Silvestre.

El segundo bloque estará conformado por Tahuichi Quispe, Javier Tarqui, Néstor Yujra, Simón Gálvez, Esteban Pati, Omar Patti, Eynar Viscarra, Eliser Roca y Gabriel Mamani.

El debate está previsto para las 21:00 y permitirá que los postulantes respondan preguntas y presenten sus principales propuestas sobre distintos temas de interés para la ciudad.

Las elecciones en El Alto destacan este año por concentrar el mayor número de candidatos que buscan la Alcaldía. Sin embargo, en esta contienda también llama la atención la ausencia de mujeres como postulantes al principal cargo municipal.

 

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