El Alto define su futuro: Así está conformado el bloque 2 para el debate de candidatos a la Alcaldía

A poco más de una semana de las Elecciones Subnacionales 2026, esta noche, sábado 14 de marzo, se desarrollará el debate que reunirá a los candidatos que aspiran a la alcaldía alteña. El Tribunal Electoral Departamental (TED) dividió a los participantes en dos bloques estratégicos para facilitar el intercambio de propuestas.

El cierre del debate estará marcado por el segundo bloque de candidatos, compuesto por nueve aspirantes que representan un amplio espectro de la política departamental y local. Este grupo destaca por la presencia de profesionales y líderes de sectores sociales que buscan romper el tradicionalismo político en la ciudad de El Alto.

Los candidatos que conforman el segundo bloque:

Tahuichi Quispe (Jallalla LP)

Javier Tarqui (APB-Sumate)

Néstor Yujra (Patria-Sol)

Simón Gálvez (LIBRE)

Esteban Pati (NGP)

Omar Patti (ASP)

Eynar Viscarra (SPBC)

Eliser Roca (UPC)

Gabriel Mamani (PDC)

Se espera que este bloque profundice en temas de infraestructura urbana y salud, cerrando una noche decisiva para las Elecciones Subnacionales 2026. La cita es a las 21:00 en todas las plataformas de la Red Uno.

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