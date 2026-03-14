El Alto define su futuro: Así está conformado el bloque 1 para el debate de candidatos a la Alcaldía

Todo está listo para una de las citas democráticas más importantes de la ciudad de El Alto. En el marco de las Elecciones Subnacionales 2026, se llevará a cabo esta noche, sábado 14 de marzo, el debate que reunirá a los candidatos que aspiran a la alcaldía alteña. El Tribunal Electoral Departamental (TED) dividió a los participantes en dos bloques estratégicos para facilitar el intercambio de propuestas.

El primer bloque del esperado debate por la Alcaldía de El Alto promete una confrontación de ideas entre figuras con amplia trayectoria política y nuevos rostros que buscan captar el voto indeciso. En esta primera parte del evento, los candidatos tendrán la oportunidad de exponer sus soluciones a problemas críticos como el transporte, la seguridad y la reactivación económica local.

Los integrantes de este bloque son:

Sergio Choque (A-UPP)

Oscar Huanca (Venceremos)

Rury Balladares (VIDA)

Oscar Chirinos (MPS)

Yoacir Calamani (UN)

Oscar Choque (FRI)

David Vargas (MTS)

Pablo Callisaya (MNR)

Freddy Mamani (IH)

Este grupo abrirá la jornada democrática, enfrentando el desafío de convencer a una ciudadanía alteña que exige resultados inmediatos y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

El evento, respaldado por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) bajo el lema "Construimos Democracia", iniciará puntualmente a las 21:00. Los ciudadanos podrán seguir la transmisión en vivo a través de la señal abierta de Red Uno, su página web oficial y sus plataformas en redes sociales (Facebook, TikTok y YouTube).

Este debate se perfila como un espacio decisivo para que los alteños contrasten los planes de gobierno en temas críticos como seguridad ciudadana, infraestructura y desarrollo económico.

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