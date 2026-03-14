¡Alerta de spoiler! En esta fecha podrá ver al actor boliviano en 'La Ley y el Orden'

El actor boliviano Fernando Gamarra dará un nuevo paso en su carrera internacional al participar en un episodio de la reconocida serie policial "La Ley y el Orden"

Según adelantó el propio intérprete, su aparición será en el episodio 17 de la temporada actual, cuya emisión está prevista para el 19 de marzo en la televisión estadounidense.

El capítulo fue dirigido por el cineasta argentino Juan José Campanella, reconocido mundialmente por la película El secreto de sus ojos, ganadora del Premio Óscar a Mejor Película Extranjera.

La participación de Gamarra fue grabada en Nueva York, ciudad donde se desarrolla gran parte de la trama de la serie. El propio actor confirmó que se trata de una breve pero importante intervención dentro de la historia del episodio.

“¡Muy feliz de compartir mi papel de coestrella en Ley y Orden hace unos días! Dirigido por Juan Jose Campanella - un verdadero honor. Gran persona y logrado director ganador de un Oscar. Estará la Temporada 27 Episodio 17, véalo el jueves 19 de marzo en Netflix y Amazon Prime", señaló el artista en sus redes sociales.

Con este proyecto, Gamarra suma un nuevo logro en su trayectoria profesional y se convierte en otro representante del talento boliviano presente en producciones internacionales.

La serie "La Ley y el Orden" es considerada una de las franquicias policiales más exitosas de la televisión, con múltiples temporadas y producciones derivadas, por lo que la presencia de un actor boliviano en uno de sus episodios vuelve a poner al país en la escena de la televisión global.

Mira la programación en Red Uno Play