El rastreo del fugitivo más buscado de la región llegó a su fin. La Administración de Control de Drogas (DEA) confirmó oficialmente que, este sábado 14 de marzo, agentes federales escoltaron a Sebastián Enrique Marset Cabrera a territorio estadounidense, luego de su captura y posterior expulsión de Bolivia.

Marset, a quien la agencia describe como un "Pablo Escobar de la era moderna", se encuentra ahora bajo custodia estadounidense para enfrentar un juicio por delitos graves relacionados con el tráfico de cocaína y lavado de dinero.

Compromiso de persecución global

A través de un comunicado oficial, el administrador de la DEA, Terrance Cole, recordó que Marset fue incluido en la lista de los fugitivos más buscados hace casi un año. "Este arresto representa un paso significativo hacia una América más segura. La DEA se enfoca en desarticular organizaciones criminales transnacionales que utilizan la violencia y el asesinato para impulsar sus operaciones globales", señaló Cole.

"La búsqueda ha terminado": El Departamento de Justicia de EE. UU. resaltó que el operativo es fruto de alianzas sólidas y un enfoque renovado en la aplicación de la ley a nivel global.

Reconocimiento a Bolivia

La DEA agradeció explícitamente la asistencia de las fuerzas del orden de Bolivia para lograr la captura del líder de la organización criminal. Marset es acusado no solo de mover toneladas de droga, sino de orquestar una compleja red de ganancias ilícitas que cruzaba múltiples fronteras.

Resumen de los cargos y la operación:

Acusaciones principales: Tráfico de cocaína y lavado de activos.

Estatus: Capturado en Bolivia (Santa Cruz) y escoltado por agentes DEA este sábado.

Organización: Líder de una red transnacional implicada en crímenes violentos.

Con la llegada de Marset a los Estados Unidos, se cierra uno de los capítulos de fuga más mediáticos de los últimos años, dejando al presunto capo frente a un sistema judicial que promete perseguir el narcotráfico en todos sus niveles de mando.

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