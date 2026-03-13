Lo que debía ser una jornada habitual de cuidados médicos en el Hospital Municipal Adão Pereira Nunes se transformó en una escena cinematográfica —y peligrosa— cuando un paciente cayó desde el techo directamente sobre la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El incidente, ocurrido durante la noche del pasado miércoles 11 de marzo, fue captado en video por testigos y se volvió viral en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo la estructura del techo cede en dos puntos, dejando caer escombros y, acto seguido, al hombre vestido con la bata reglamentaria del hospital.

El escape fallido

Según el reporte oficial de la dirección del centro de salud, el paciente es un usuario de drogas que se encontraba internado en el ala de aislamiento para pacientes con Covid-19. El hombre habría solicitado permiso para ir al baño; sin embargo, en lugar de regresar a su cama, accedió a la rejilla del aire acondicionado e intentó desplazarse por el entretecho para abandonar el edificio.

El peso del individuo fue excesivo para el material del forro, lo que provocó su caída estrepitosa en una de las áreas más sensibles del hospital. Por apenas unos centímetros, el hombre no impactó sobre una mujer que se encontraba encamada en ese sector de la UCI.

Estado de salud y medidas

Tras el desplome, el personal médico y de seguridad reaccionó de inmediato para contener al sujeto, quien presentaba un cuadro de brote psicótico y desorientación.

La Secretaría Municipal de Salud de Duque de Caxias emitió un comunicado aclarando la situación:

"El paciente sufrió una caída que no ocasionó daños a su integridad física ni a la de otros pacientes. Fue rápidamente controlado y conducido de nuevo a su sector original. El paciente sigue internado en buen estado general y estable, bajo el seguimiento de un equipo multidisciplinario".

A pesar del caos generado y los daños materiales en la infraestructura, las autoridades confirmaron que el hospital opera con normalidad y que se han reforzado las medidas de vigilancia para evitar que se repita un evento similar en áreas de acceso restringido.

Con información de g1, O Tempo y Portal Leodias.

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