El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, afirmó este viernes que sostuvo un contacto telefónico con su par boliviano, Rodrigo Paz, quien le informó sobre el operativo que terminó con la captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“Acabo de hablar con el presidente Paz. Me dijo que tuvieron que superar algunas cosas internas que no permitían una captura rápida, pero, por lo que me comentó, se pudo resolver y esto habla de la necesidad de coordinación”, señaló Orsi.

El mandatario uruguayo también confirmó que el ministro del Interior, Carlos Negro, ofrecerá una conferencia de prensa durante la tarde para referirse al caso, ya que, según indicó, llevaba varios días manteniendo contacto con su par en Bolivia en el marco de esta investigación.

“Existe bastante más coordinación de la que todos suponemos entre los organismos y los responsables de la seguridad de los países”, enfatizó el presidente.

De acuerdo con la información preliminar, el ciudadano uruguayo fue aprehendido en la zona de Las Palmas, en el tercer anillo de la capital cruceña, donde desde las 02:00 de este viernes 13 de marzo se desplegó un amplio operativo policial que incluyó el cierre de accesos al lugar.

Marset se encontraba prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de un operativo policial durante la gestión del entonces presidente Luis Arce. Posteriormente, fue procesado por los delitos de tráfico de sustancias controladas y confabulación.

Mira la programación en Red Uno Play