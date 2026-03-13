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Internacional

Petro sobre Marset: “En Colombia no lo capturaron, lo hicieron los bolivianos”

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario colombiano señaló que, pese a que en su país se había ordenado su captura, finalmente fueron las fuerzas de seguridad bolivianas las que lograron detenerlo.

Cristina Cotari

13/03/2026 12:32

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset . Foto compuesta: Red Uno
Colombia

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera y destacó el operativo  ejecutado por las autoridades de Bolivia.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario colombiano señaló que, pese a que en su país se había ordenado su captura, finalmente fueron las fuerzas de seguridad bolivianas las que lograron detenerlo.

“En Colombia no lo capturaron, a pesar de mi orden (…) pero sí lo hicieron los bolivianos”, escribió.

En su publicación, Petro calificó a Marset como un “narcotraficante uruguayo” y uno de los principales capos del narcotráfico en la región. Además, lo vinculó con estructuras criminales que operan en varios países.

El presidente también afirmó que el detenido habría tenido influencia dentro de redes delictivas y mencionó su presunta relación con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en 2022 en Cartagena.

Asimismo, sostuvo que Marset habría transitado por redes internacionales del narcotráfico con operaciones en distintos países y criticó la presunta infiltración del crimen organizado en instituciones judiciales.

La publicación en Redes Sociales

Antecedentes

Las declaraciones del mandatario surgen después de que el Gobierno de Bolivia confirmara la captura del narcotraficante uruguayo. Según la información oficial, Marset fue detenido el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra y posteriormente trasladado a Estados Unidos bajo custodia de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Marset era considerado uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica y es señalado de liderar una red internacional dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero.

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