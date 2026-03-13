Condecoran a Jesús, el perrito embajador contra el maltrato animal

Un pequeño perro mestizo llamado Jesús fue distinguido este viernes por ser el Embajador de la Ley 700 de Defensa de los Animales, una normativa que protege a los animales del maltrato y la crueldad en Bolivia, pero ahora encara una cruzada de endurecer las sanciones contra sus infractores.

El can, que hoy tiene un año y dos meses y vive en la ciudad de La Paz, recibió el reconocimiento por parte de la Comisión de la Cámara de Diputados tras convertirse en un símbolo de la lucha contra el maltrato animal.

La historia de Jesús comenzó de forma trágica. Cuando tenía apenas dos meses fue abandonado con la columna vertebral fracturada. Fue rescatado por Silveria Laureano Cariaga, quien recuerda que, tras varios tratamientos veterinarios, el pequeño logró volver a caminar, aunque con dificultad.

Pese a sus secuelas, Jesús se convirtió en un perro entusiasta que conquista corazones y hoy representa la causa de miles de animales víctimas de violencia.

“Esta mañana Jesús tuvo un reconocimiento junto a todas las personas que ayudan todos los días a los animales: veterinarios, bomberos, personal de Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), abogados e instituciones que nos acompañan cuando se reportan casos de biocidio”, señaló Laureano.

El reconocimiento fue entregado por la diputada Aurora Patiño, presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, en un acto donde también se informó que existen seis mesas de trabajo que analizan posibles modificaciones a la norma.

Actualmente, junto a activistas e instituciones, Jesús impulsa una campaña para endurecer las sanciones de la Ley 700, con penas de 4 a 10 años de cárcel para delitos como biocidio, zoofilia, abandono y maltrato animal.

Además, los impulsores de esta causa buscan que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) incluya cobertura para perros que son víctimas de atropellos.

“Un pesito más podría incorporarse al SOAT para cubrir cirugías de perritos atropellados, que suelen ser muy costosas”, explicó Laureano.

La labor de Jesús también ha permitido gestionar ayuda para otros animales. Recientemente, el Ejército de Bolivia donó 22 bolsas de alimento, que serán destinadas a perros que viven en el penal de Penal de Chonchocoro.

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