Tras la captura de Marset, operativos buscan desarticular su red de colaboradores en Santa Cruz

La detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, ocurrida en las primeras horas de este día, no ha significado el fin de las acciones policiales. Por el contrario, ha disparado una serie de operativos simultáneos en diversos puntos de la ciudad de Santa Cruz con el objetivo de capturar a otros implicados y desmantelar la estructura logística del prófugo más buscado de la región.

En horas de la tarde, efectivos del Centro de Inteligencia y Generación de Información (CEIP) tomaron por asalto un inmueble de lujo ubicado en la calle A de la exclusiva zona de Las Palmas. La intervención fue contundente: ante la falta de respuesta en el acceso principal, los agentes policiales se vieron obligados a saltar la barda perimetral de la propiedad, marcada con el número 50, para asegurar el perímetro e iniciar el registro.

Tras la captura de Marset, masivos operativos buscan desarticular su red de colaboradores en Santa Cruz

Como resultado preliminar de esta intervención, se reportó el secuestro de tres vehículos de alta gama, presuntamente vinculados a la organización y otros elementos de valor para la investigación que están siendo procesados. Esta mansión en Las Palmas es solo uno de los múltiples puntos intervenidos. Mientras Marset fue capturado en una propiedad diferente—también descrita como una lujosa residencia—, la policía busca ahora determinar el grado de implicación de los propietarios o residentes de estos otros inmuebles.

Lugar donde se realizaron los operativos en horas de la tarde. Foto: Red Uno.

Las autoridades mantienen hermetismo sobre el número total de nuevos detenidos, pero confirmaron que el trabajo del CEIP y otras unidades de élite se ha extendido durante toda la mañana y parte de la tarde. La estrategia actual apunta a cortar los nexos locales que permitieron al uruguayo mantenerse oculto y operar en territorio boliviano.

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