Sebastián Marset: ¿Cómo se convirtió en el tercer hombre más buscado del mundo?

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los criminales más buscados de Sudamérica en los últimos años, volvió a estar en el centro de la atención internacional tras confirmarse su captura el 13 de marzo, luego de permanecer prófugo durante varios años.

Marset nació el 10 de abril de 1991 en Montevideo, Uruguay, y comenzó su historial delictivo en 2013 con la operación Alcón, cuando fue detenido por el traslado de un cargamento de marihuana. Tras cumplir cinco años de prisión, recuperó su libertad en 2018.

¿Cómo surgió?

En una entrevista realizada en el programa uruguayo Santo y Seña, Marset indicó que comenzó vendiendo sustancias ilícitas e incluso consumió en algún momento, junto a sus amigos.

Expansión del narcotráfico

Tras salir de la cárcel, Marset comenzó a expandir una red de narcotráfico internacional que operaba principalmente en Paraguay, Bolivia y Brasil, desde donde se enviaban cargamentos de cocaína hacia Europa.

Las investigaciones de autoridades de varios países lo señalan como uno de los principales articuladores de rutas de tráfico de drogas entre Sudamérica y el continente europeo.

Detención en Dubái y polémica

En 2021, Marset fue detenido en Dubái por utilizar un pasaporte paraguayo falso. Sin embargo, recuperó su libertad después de obtener documentación uruguaya, hecho que generó una fuerte polémica política en Uruguay.

Investigaciones y presencia en Bolivia

Las investigaciones también lo vinculan con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en 2022 en Colombia.

En Bolivia, Marset se instaló en Santa Cruz, donde vivía bajo identidades falsas y mantenía una vida de lujo junto a su entorno cercano.

El 29 de julio de 2023, un operativo policial intentó capturarlo en la capital cruceña; sin embargo, el narcotraficante logró escapar minutos antes del allanamiento, lo que intensificó su búsqueda internacional.

Posteriormente, las autoridades realizaron varios operativos que permitieron golpear parte de su estructura criminal.

Captura de su esposa

El 17 de julio de 2024, fue detenida en Madrid su esposa Yanina García Troche, acusada de participar en el lavado de dinero de la organización criminal.

Captura de Marset

Finalmente, tras casi tres años prófugo y con una recompensa internacional de dos millones dólares, Sebastián Marset fue capturado el 13 de marzo en un operativo policial, poniendo fin a una extensa búsqueda y extraditado a Estados Unidos.

Su detención es considerada un golpe importante contra las redes de narcotráfico en la región, mientras continúan las investigaciones para desarticular completamente la organización criminal que lideraba.

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