¿Quiénes encabezan la lista de los más buscados por EEUU tras la caída de Marset?

La lista de los criminales más buscados por Estados Unidos cambió tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Hasta hace poco, Marset figuraba como el tercer hombre más buscado por la Administración de Control de Drogas (DEA), mientras que “El Mencho” encabezaba el listado con una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Con estos cambios, dos nombres pasan ahora a ocupar los primeros lugares en la lista de fugitivos prioritarios para las autoridades estadounidenses.

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredillo”

El primer lugar lo ocupa Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como “Alfredillo”, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el exlíder del Cártel de Sinaloa que cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

Junto a su hermano Iván Archivaldo Guzmán, forma parte de la facción conocida como “Los Chapitos”, señalada por las autoridades como una de las principales responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Según las investigaciones, Guzmán Salazar estaría involucrado en el envío de precursores químicos desde China a México, la producción de fentanilo y el manejo de las ganancias del narcotráfico para el Cártel de Sinaloa.

En su contra pesan 13 acusaciones formales ante la justicia estadounidense, entre ellas conspiración para el tráfico de drogas, empresa criminal continua, lavado de dinero y posesión de armas de alto poder.

Por información que permita su captura, la DEA ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares.

Yulan Adonay Archaga Carías, alias “Porky”

Otro de los nombres que figura entre los más buscados es Yulan Adonay Archaga Carías, hondureño de 44 años conocido con los alias “Alexander Mendoza”, “Porky” o “Gordo”.

Es señalado como uno de los principales líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), organización considerada terrorista por el Gobierno de Estados Unidos.

Archaga Carías fue acusado en 2021 en el Distrito Sur de Nueva York por extorsión, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, el líder criminal también habría brindado protección a organizaciones narcotraficantes que transportaban cargamentos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos.

Además, se le acusa de ordenar múltiples asesinatos, tanto de rivales como de integrantes de su propia organización.

Las autoridades estadounidenses ofrecen hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Marset y su caída

Antes de su captura, Sebastián Enrique Marset Cabrera, narcotraficante uruguayo de 35 años, figuraba como el tercer hombre más buscado por Estados Unidos.

Es acusado de delitos como tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y uso de violencia, además de presuntos vínculos con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Marset fue capturado durante un megaoperativo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en un procedimiento que involucró a unidades especializadas de la Policía.

Su detención representa uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en la región en los últimos años.

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