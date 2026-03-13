Armas, extranjeros detenidos y seis procesos: el complejo panorama judicial de Marset en Bolivia

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los criminales más buscados de la región, enfrenta al menos seis procesos penales en Bolivia, según informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Tras su captura en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el Ministerio Público convocó a fiscales para realizar la valoración jurídica de cada uno de los casos abiertos en su contra dentro del país.

De acuerdo con la autoridad, las investigaciones continúan en coordinación con la Policía Boliviana, que ejecutó el megaoperativo en la zona de Las Palmas, donde fue localizado el narcotraficante.

Durante la intervención, los agentes hallaron armas de grueso calibre en el inmueble en el que se encontraba Marset. Este material forma parte de las evidencias que serán incorporadas en las investigaciones fiscales.

En el operativo también fueron aprehendidas cuatro personas extranjeras presuntamente vinculadas con el narcotraficante: un ciudadano colombiano, un uruguayo y dos venezolanos. Todos permanecen en celdas policiales a la espera de su audiencia cautelar ante la autoridad jurisdiccional competente.

Entre los investigados figura además una mujer cuyo grado de parentesco con Marset aún es verificado por las autoridades.

Mariaca señaló que el Ministerio Público también solicitó información a países vecinos con el objetivo de fortalecer las investigaciones y esclarecer posibles vínculos con redes internacionales de narcotráfico.

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