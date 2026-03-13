“El reinado de terror y caos ha terminado”: mensaje de EE. UU. tras captura de Marset

El Gobierno de Estados Unidos informó en sus cuentas oficiales sobre la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, considerado uno de los criminales más buscados de la región.

A través de la red social X, el Departamento de Estado de EE. UU., mediante su oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), publicó un mensaje en el que señala que la detención pone fin al accionar delictivo del investigado.

“CAPTURADO. El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado”, señala la publicación difundida en la cuenta oficial del organismo.

En el mensaje también se destaca el fortalecimiento de la cooperación entre Estados Unidos y Bolivia para lograr la captura del narcotraficante.

“Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al fortalecimiento rápido de la cooperación entre las fuerzas del orden de Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la justicia”, indica el texto.

En la publicación también se recuerda que Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Marset.

El comunicado añade que el uruguayo era buscado en Estados Unidos por lavado de dinero, mientras que en Paraguay y Bolivia era requerido por delitos vinculados al narcotráfico.

La captura de Marset se produjo tras un amplio despliegue de fuerzas de seguridad que incluyó la participación de unidades especializadas de la Policía boliviana, luego de varios meses de búsqueda.

El uruguayo es señalado como presunto líder de una red internacional dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero, que operaba en varios países de la región.

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