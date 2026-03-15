Auditorías, seguridad y transporte eléctrico: estos son los ejes de la propuesta de Gabriel Mamani

El candidato a la Alcaldía de El Alto por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Gabriel Mamani, planteó auditorías a proyectos municipales, medidas para reforzar la seguridad ciudadana y la implementación de transporte público eléctrico durante el debate de candidatos rumbo a las elecciones subnacionales.

Durante su intervención, el postulante cuestionó a otros aspirantes por no plantear procesos de fiscalización a la gestión pública. También criticó la ausencia de propuestas de control a la administración municipal.

“Ninguno ha hablado de auditorías porque son aliados del Gobierno que está de salida”, afirmó.

El candidato señaló que su propuesta de gestión busca consolidar una ciudad moderna, digna y segura para la población alteña.

“Lo que prometemos es una ciudad moderna, digna y segura, eso es lo que se tiene que hacer en El Alto”, sostuvo.

En materia de seguridad ciudadana, Mamani planteó mejorar la iluminación en el sector de La Ceja e implementar un sistema de vigilancia con cámaras interconectadas mediante fibra óptica.

“Primero hay que trabajar en la inseguridad. Vamos a iluminar La Ceja y colocar cámaras de seguridad que realmente funcionen con una red de fibra óptica interconectada a un centro de monitoreo”, explicó.

En el ámbito de salud, el candidato propuso priorizar el funcionamiento de los centros médicos existentes y mencionó como ejemplo el Hospital Holandés, que presenta problemas de infraestructura.

“Vamos a ocuparnos de la salud haciendo que funcionen nuestros centros de salud, por ejemplo el Hospital Holandés que se inunda cada vez que llueve”, señaló.

Asimismo, anunció que impulsará auditorías a proyectos municipales, entre ellos el sistema de transporte público.

“La auditoría se tiene que hacer. En el caso del bus vamos a realizar una auditoría porque los buses ya están ahí y hay que saber por qué no están funcionando como deberían”, indicó.

Entre sus propuestas, Mamani también planteó la implementación de buses municipales eléctricos con pasaje gratuito para niños y adultos mayores, además de la creación de una patente municipal individual para comerciantes gremiales.

“Vamos a traer buses municipales eléctricos con pasaje gratuito para niños y adultos mayores y crear la patente municipal individual para que los gremiales no dependan de un dirigente que los obligue a ir a concentraciones”, afirmó.

El candidato concluyó señalando que, más allá de los planes de gobierno, la clave será la capacidad de ejecutarlos. “Las propuestas son importantes, pero más importante es quién las va a hacer realidad”, expresó.

Las propuestas fueron presentadas en el marco del debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con miras a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, con el objetivo de que la población conozca y compare los planteamientos de los candidatos.



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