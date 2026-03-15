“¿Tu candidatura es sentimental?”: Callizaya enfrenta duros cuestionamientos en el debate por El Alto

La participación del candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Pablo Callizaya, en el debate por la Alcaldía de El Alto estuvo marcada por fuertes cuestionamientos de otros postulantes, quienes le recordaron su relación pasada con la actual alcaldesa Eva Copa y pusieron en duda sus propuestas.

Durante la ronda de preguntas, los candidatos abordaron distintos temas, desde salud hasta su vida personal y su cercanía con la actual administración municipal.

Cuestionamientos sobre salud

Uno de los candidatos le preguntó si la construcción de hospitales realmente solucionaría los problemas del sistema de salud en El Alto, señalando que el principal problema sería la falta de ítems y equipamiento.

Callizaya respondió apuntando a la gestión de las autoridades actuales.

“Lo que falta hoy en día en todos los centros y hospitales son equipamientos. El personal capacitado en la ciudad existe. Hay presupuesto para contratación, lo que no hay es voluntad de la autoridad para contratar personal y dar la mejor atención”, afirmó.

Ataques personales en el debate

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando el candidato Óscar Chirinos hizo referencia a la expareja de Callizaya y lanzó una pregunta directa.

“¿Por qué has permitido que la mamá de tus hijos entre en tanta corrupción?”, cuestionó.

El candidato del MNR evitó profundizar en el tema y respondió brevemente.

“Muchas gracias por la pregunta”, dijo, dando por cerrado el asunto al considerarlo un tema personal.

Cruces por su relación pasada con Eva Copa

El candidato Yoacir Calamani también trajo a colación la relación de Callizaya con la alcaldesa alteña, señalando que cuando él era asesor de Copa habrían ocurrido actos de corrupción.

Callizaya respondió con un contraataque.

“¿Sabes qué, mi hermano Yoacir? La gestión más corrupta que ha habido ha sido en la tuya, cuando has sido subalcalde en la gestión de Chapetón”, afirmó.

El candidato también aclaró que nunca ocupó cargos públicos.

“Yo nunca he sido funcionario, tampoco he sido autoridad, ni subalcalde, ni diputado ni senador”, sostuvo.

“¿Su candidatura es sentimental?”

Las críticas continuaron cuando el candidato Óscar Elías cuestionó los motivos de su candidatura.

“Querido Pablo, ¿su postulación es sentimental o es por la ciudad de El Alto? ¿Hay garantía con usted?”, preguntó.

Callizaya respondió asegurando que su motivación es demostrar cómo se puede gestionar la ciudad.

“Hoy tengo hambre de hacer gestión, demostrar a todos los exalcaldes cómo se trabaja por una ciudad”, afirmó.

Además, lanzó una advertencia sobre la actual administración.

“Vamos a auditar a la ‘Jaira Alcaldesa’ centavo a centavo”, aseguró.

Dudas sobre la credibilidad de sus propuestas

Otro de los cuestionamientos llegó del candidato Óscar Huanca, quien puso en duda la credibilidad de las propuestas de Callizaya debido a su cercanía con la actual alcaldesa.

“¿Quién te puede creer ahora estos proyectos que estás presentando para la población alteña?”, preguntó.

El candidato respondió aclarando su relación con la autoridad municipal.

“Yo nunca he sido funcionario público. Además, tú mencionas que estuve tres años acompañando, eso nunca pasó”, sostuvo.

Según explicó, su relación con la madre de sus hijos —la alcaldesa Eva Copa— duró apenas ocho meses en el ámbito político.

“Yo estoy separado hace cuatro años, por lo cual estás mal informado”, concluyó.

Los intercambios marcaron uno de los momentos más tensos del debate, donde los ataques personales y las acusaciones políticas dominaron parte de la discusión entre los candidatos a la Alcaldía de El Alto.

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