China perfora más de 3.400 metros en la Antártida con acceso limpio a lagos subglaciales

China logró perforar 3.413 metros de hielo en la Antártida mediante un sistema de agua caliente que permite acceder de forma limpia a lagos subglaciales, en una operación llevada a cabo durante su 42ª expedición científica al continente, informó este martes el Ministerio de Recursos Naturales.

La prueba se completó este domingo en la zona de un lago subglacial cercana a la estación Kunlun, en la Antártida Oriental, y constituye la primera perforación profunda de este tipo realizada por el país en el continente helado.

La técnica empleada, conocida como perforación por agua caliente, utiliza chorros del líquido a alta presión y temperatura para fundir el hielo, lo que permite abrir canales de acceso sin introducir sustancias externas y reduce el riesgo de contaminar ecosistemas que han permanecido aislados durante millones de años.

Este tipo de perforaciones es clave para estudiar la evolución del clima terrestre, analizar registros ambientales antiguos y explorar posibles formas de vida en entornos extremos bajo el hielo, además de facilitar la obtención de muestras de agua y sedimentos en condiciones controladas.

El equipo logró atravesar una capa de hielo de más de tres kilómetros de espesor y establecer un canal estable para futuras observaciones in situ, en una operación que también implicó avances técnicos en el control de la contaminación, el manejo de equipos a gran profundidad y el trabajo en temperaturas extremas.

La campaña forma parte de la 42ª expedición antártica china, iniciada en noviembre de 2025 y con una duración prevista de varios meses, en la que el país busca ampliar su capacidad de investigación polar y avanzar en estudios sobre cambio climático y ecosistemas del continente.

Según la agencia de noticias Xinhua, la profundidad alcanzada por la expedición china supera el anterior récord internacional de perforación con agua caliente, situado en unos 2.540 metros y logrado entre 2004 y 2011 por el proyecto internacional IceCube en el Polo Sur, aunque este método, más rápido y limpio que la perforación mecánica tradicional, se vuelve más difícil de controlar a medida que aumenta la profundidad.

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