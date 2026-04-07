Conmoción en Argentina: investigan ataque a mujer y muerte del agresor

Un violento hecho se registró en la localidad de Sarandí, en el partido de Avellaneda, donde un hombre de 34 años, identificado como Kevin Hernández, apuñaló a su pareja e hirió a la hija menor de la mujer, para luego quitarse la vida arrojándose desde un puente del Acceso Sudeste.

El ataque ocurrió la noche del jueves a la altura de las calles Edison y el Acceso Sudeste, tras una discusión motivada por celos, luego de que la pareja celebrara su aniversario en Don Torcuato, según información publicada por Infobae.

De acuerdo con fuentes policiales, el agresor trasladó a la mujer y a la menor bajo amenazas en un vehículo Chevrolet Corsa. En el lugar del hecho, le exigió el teléfono celular y, ante la negativa, la atacó con un cuchillo, provocándole múltiples heridas en el cuello y la espalda.

La hija de la víctima intervino para frenar la agresión y ambas lograron salir del vehículo en movimiento. Posteriormente, el atacante huyó del lugar.

Efectivos de la Comisaría 4ª de Avellaneda acudieron tras recibir la alerta y auxiliaron a las víctimas, quienes fueron trasladadas por personal del SAME al Hospital Perón. La mujer ingresó a terapia intensiva, mientras que la menor se encuentra fuera de peligro.

Horas después, la Policía reportó que un hombre se había arrojado desde un puente en el kilómetro 5 del Acceso Sudeste. Al llegar, confirmaron que se trataba de Hernández, quien murió en el lugar. Su vehículo fue hallado abandonado en las cercanías.

La Fiscalía UFI N°2 de Avellaneda-Lanús, a cargo de María Laura Carballal, inició una investigación por tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegal de la libertad.

En tanto, el Grupo Táctico Operativo continúa recolectando imágenes de cámaras de seguridad para esclarecer la secuencia del hecho.

Familiares de la víctima informaron que la mujer permanece internada en estado crítico, mientras la menor evoluciona favorablemente.

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