¡Bolivia-Trinidad y Tobago! FBF informa que aún hay entradas disponibles

La Federación Boliviana de Fútbol dio a conocer a través de sus redes sociales que aún quedan entradas disponibles para el duelo amistoso de este domingo entre Selección de Bolivia y Selección de Trinidad y Tobago, programado para las 16:00 en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Las entradas salieron a la venta el miércoles mediante la plataforma online y, desde entonces, algunos sectores ya se agotaron, aunque todavía quedan boletos disponibles, lo que refleja una respuesta moderada del público cruceño para este compromiso.

“¡Compra tu entrada para alentar a la Verde! Las entradas online continúan disponibles para el partido Bolivia-Trinidad y Tobago. Sectores disponibles: Curva y General”, señala el comunicado publicado por la FBF.

Los precios habilitados son los siguientes:

General: Bs 160

General (menores): Bs 90

Curva: Bs 80

Curva (menores): Bs 50

Bolivia disputará este encuentro como su último partido de preparación antes del repechaje frente a Selección de Surinam, programado para el 26 de marzo en Monterrey. El partido en el Tahuichi servirá como despedida del equipo ante su afición antes de afrontar el decisivo compromiso rumbo a la clasificación al Mundial.

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