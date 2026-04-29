Vocero presidencial señala conflictos impulsados por estructuras y llama a dialogar

El vocero presidencial, José Luis Galvez, reconoció que el actual Gobierno enfrenta un “déficit” en el ámbito comunicacional y aseguró que su gestión estará orientada a reencauzar la relación con los medios, en un contexto que calificó como clave para la historia del país.

“Queremos darle un giro a la comunicación, queremos tener transparencia al conversar, estamos convencidos de que la población debe ser informada oportunamente, no hemos sido eficientes. Estamos planteando es un sistema integrado de vocería, en donde cada una de las vocerías sectoriales tendrán la oportunidad de explicar de la mejor manera”, informó Galvez.

El nuevo vocero Presidencial señaló que el Ejecutivo recibió en las urnas el mandato de reconstruir el país; sin embargo, advirtió la existencia de estructuras políticas y dirigenciales que, según afirmó, generan escenarios de conflicto y confrontación.

“Hay algunas estructuras de orden político, partidario y dirigencial que a todas luces se oponen a un cambio y a la reconstrucción del país, probablemente porque están defendiendo intereses en los que se encontraban cómodos”, manifestó.

Pese a este escenario, el vocero aseguró que la posición del Gobierno es mantener una apertura al diálogo, aunque remarcó que existen aspectos que no serán negociables.

“La convicción del Gobierno es firme. Hay cosas que no se pueden ceder, pero sí se pueden conversar y dialogar”, sostuvo.

En relación a las demandas sociales, hizo referencia al pliego presentado por la Central Obrera Boliviana (COB), indicando que contiene más de 200 puntos, de los cuales una gran parte corresponde a demandas históricas no resueltas en las últimas décadas.

Ante esta situación, reiteró la convocatoria a instalar mesas de trabajo con los distintos sectores para abordar estas problemáticas.

“Esta tarea implica escuchar las demandas, dialogar y generar un encuentro entre todos los bolivianos”, afirmó.

Galvez expresó su expectativa de que en los próximos días se concreten espacios de diálogo que permitan encontrar soluciones a los principales problemas del país.

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