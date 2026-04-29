Reservas no llegan al 50%: sector hotelero ve un feriado complejo

A pocos días del feriado por el Día del Trabajador, el sector hotelero en Santa Cruz proyecta un movimiento económico menor al esperado.

El presidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz, Jorge Vaca, señaló que este feriado suele ser uno de los más complejos del año debido a la coyuntura social que lo rodea.

“Siempre genera una incertidumbre, el fantasma del bloqueo en el país y eso definitivamente es determinante, es letal para el turismo”, afirmó.

Explicó que lamentablemente este feriado largo viene acompañado con anuncios de movilizaciones de diferentes sectores, con marchas, e incluso anuncios de bloqueos en el país.

“Hay demandas de la Central Obrera Boliviana (COB), movilizaciones por parte del transporte, salud, educación e interculturales, esto provoca que los potenciales viajeros opten por la cautela y eviten desplazarse”, explicó.

En ese contexto, Vaca indicó que las reservas actuales no alcanzan ni el 50%, reflejando un ritmo lento en comparación con otros feriados.

A este escenario se suman factores como las lluvias persistentes, el encarecimiento de los pasajes aéreos y una conectividad aún limitada, lo que dificulta consolidar un flujo turístico significativo.

“Esperemos que las cosas mejoren, que no se incrementen las lluvias y que no haya paros ni bloqueos para que la gente se anime a viajar”, agregó.

En cuanto al comportamiento del turismo, detalló que durante los feriados largos aproximadamente el 80% corresponde a turismo interno, mientras que solo un 20% es internacional.

Respecto a Santa Cruz, explicó que los visitantes del interior suelen permanecer en la ciudad y recorrer sus atractivos urbanos, mientras que los cruceños optan por viajar a destinos como la Chiquitanía, Aguas Calientes o Samaipata.

Mira la programación en Red Uno Play