Avances en diálogo con indígenas: Pando acuerda y Beni mantiene movilización

El Gobierno reportó avances en el diálogo con sectores indígenas movilizados del norte del país, tras lograr acuerdos con la delegación de Pando; sin embargo, la marcha proveniente del Beni decidió continuar su recorrido hacia la ciudad de La Paz, marcando una división dentro del movimiento.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó que tras varias jornadas de negociación se aprobó un decreto supremo que responde a las principales demandas del sector, incluyendo la agilización de trámites de titulación de tierras, auditorías a concesiones observadas y la revisión de tierras fiscales.

“El decreto ha sido consensuado palabra por palabra con los marchistas, ya fue aprobado por el gabinete y publicado. Es una norma histórica que busca dar seguridad jurídica a sectores que han esperado incluso más de 20 años por la titulación de sus tierras”, afirmó la autoridad.

Según explicó, la delegación de Pando —que constituye la mayor parte de la marcha original— decidió permanecer en Caranavi en una vigilia para avanzar en la reglamentación de la norma, proceso que comenzará con mesas técnicas.

No obstante, la columna proveniente del Beni optó por continuar la movilización hacia la sede de gobierno. Paredes atribuyó esta decisión a diferencias internas y a la presencia de demandas de carácter político dentro de ese grupo.

El viceministro reiteró la convocatoria al diálogo para este sector y pidió que se sumen al proceso de reglamentación del decreto, con el objetivo de consolidar soluciones estructurales para la región amazónica.

“Las puertas están abiertas. Es importante que participen en la reglamentación, porque la Amazonía tiene particularidades que deben ser consideradas”, sostuvo.

Mientras tanto, los bloqueos en la zona de Caranavi continúan afectando la conexión entre La Paz y el norte del país, en medio de un conflicto que, aunque muestra avances parciales, aún no logra una solución integral.

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