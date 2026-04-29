Lecheros rechazan incremento salarial y piden diálogo nacional

Los productores lecheros manifestaron su preocupación ante la posibilidad de un incremento salarial, afirmando que actualmente no cuentan con condiciones económicas para asumir mayores costos laborales.

“Yo creo que el empresariado y toda la gente que da empleo no está ahorita para aguantar un nuevo incremento”, señaló el presidente del sector, José Manuel Rojas, quien pidió abrir un espacio de diálogo entre el Gobierno, empresarios y trabajadores.

Indicó que la industria lechera viene arrastrando dificultades desde hace varios años y que en los últimos dos fue fuertemente golpeada. “Recién estamos saliendo de un duro golpe. Nosotros como sector hemos sido golpeados los últimos dos años muy fuertes”, sostuvo.

Asimismo, recordó que el rubro estuvo regulado por más de una década y que recién intenta recuperar su capacidad productiva. “Estamos tratando de recuperar un 33% de crecimiento que hemos tenido, es decir, más de 100.000 litros por día hemos dejado de producir”, afirmó.

Desde el sector advierten que un aumento salarial podría derivar en medidas drásticas dentro de las empresas. “Tendríamos que tomar muchas decisiones que pueden repercutir en mucho personal que puede quedar sin empleo”, alertó.

Finalmente, convocaron al Gobierno, sectores productivos, industriales y comerciantes a trabajar en conjunto para enfrentar la crisis económica. “Si todos no pensamos igual, va a ser muy difícil sacar este país adelante”, concluyó.

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