Daroca instruye evaluación total en YPFB y pide a ejecutivos poner sus cargos a disposición

El nuevo presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca Oller, anunció el inicio de un proceso de evaluación integral en la estatal, que comenzará por los niveles más altos de la estructura y alcanzará a todo el personal.

“Desde que asumí el día jueves hemos trabajado intensamente junto al ministro para establecer líneas de acción claras y concretas”, afirmó Daroca, al presentar las primeras medidas de su gestión.

La autoridad explicó que se realizará una revisión “exhaustiva y profunda” de todos los funcionarios, comenzando por la alta dirección, las áreas operativas y extendiéndose hasta el último trabajador.

“El proceso se basará en criterios técnicos, meritocráticos y de unidad profesional”, sostuvo.

Ejecutivos deberán poner sus cargos a disposición

Como primera acción concreta, Daroca informó que emitió un instructivo dirigido a vicepresidencias, gerencias y direcciones distritales para que sus titulares pongan sus cargos a disposición de la Presidencia Ejecutiva.

“Queremos iniciar esta nueva gestión con una evaluación integral de todos los profesionales”, señaló.

El objetivo, según explicó, es identificar tanto al personal con trayectoria y aporte dentro de la empresa, como a quienes —según indicó— habrían perjudicado su funcionamiento.

“Sabemos que hay gente valiosa con carrera en YPFB, pero también hay personas que han estado incrustadas haciendo daño. Por eso es fundamental este proceso”, remarcó.

Evaluación en 15 a 20 días

El proceso tendrá una duración estimada de entre 15 y 20 días hábiles y será llevado adelante por un equipo técnico especializado, encargado de analizar el desempeño y perfil de los funcionarios.

Daroca aseguró que esta medida busca optimizar el funcionamiento de la estatal y garantizar que los cargos sean ocupados por personal idóneo.

“Queremos darle certeza a los bolivianos de que vamos a trabajar con las personas más capacitadas para sacar adelante la empresa”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play