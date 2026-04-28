“No se permitirá corrupción”: anuncian cambios profundos en YPFB

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, anunció que el Gobierno impulsa una transformación estructural de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con el objetivo de convertirla en una empresa más competitiva y alineada con su propósito original.

“La intención que tenemos es que Yacimientos se vuelva una empresa competitiva para lo que fue creada”, afirmó la autoridad, al señalar que la estatal debe retomar su rol productivo.

En ese sentido, explicó que YPFB fue concebida principalmente para la producción de líquidos, pero que con el paso del tiempo su enfoque cambió. “Fue creada para producir líquidos, no para comercializarlos. En este momento es un comercializador”, sostuvo.

Blanco aseguró que el objetivo es revertir esa situación y recuperar el papel preponderante de la empresa estatal, el cual —según indicó— se habría debilitado durante más de dos décadas.

“El dinero que debía reinvertirse en la empresa se utilizó en otras cosas. Queremos que Yacimientos vuelva a ser lo que era”, enfatizó.

Advertencia por corrupción y caso gasolina

El ministro también fue enfático al referirse a posibles hechos de corrupción vinculados al sector, particularmente en torno al abastecimiento de combustibles.

“Este Gobierno no va a permitir la corrupción. Aquellas personas que hayan tenido que ver con el problema de la gasolina, ya sea de la anterior gestión o de esta, van a tener que pagar las consecuencias conforme a la ley”, advirtió.

Modernización y mirada internacional

Finalmente, Blanco reiteró que el plan del Ejecutivo incluye la modernización de YPFB y su proyección hacia estándares internacionales.

“Vamos a modernizar Yacimientos y volver a una empresa competitiva a nivel internacional”, concluyó.

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