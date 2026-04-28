ABC activa plan de emergencia para recuperar 90 puntos críticos en carreteras

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) puso en marcha el plan nacional de emergencias para intervenir cerca de 90 puntos críticos de la red vial fundamental en los nueve departamentos del país, con el objetivo de garantizar la transitabilidad y atender daños ocasionados principalmente por las lluvias.

El plan fue impulsado por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, en el marco de la política de fortalecimiento de la infraestructura carretera y conectividad impulsada por el presidente Rodrigo Paz. En esta primera fase se desplegarán 80 equipos pesados hacia Santa Cruz, Tarija y La Paz, con una inversión superior a Bs 25 millones.

El presidente ejecutivo de la ABC, Ernesto Farfán, informó que en Santa Cruz se intervendrá el tramo La Angostura – Samaipata, en el sector Petacas, con una inversión de Bs 6 millones. Los trabajos incluyen obras de drenaje, reposición de plataforma y estabilización de taludes.

En Tarija, los tramos Canaletas – Entre Ríos y Entre Ríos – Palos Blancos recibirán una inversión aproximada de Bs 15 millones, gestionados a través del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata). Las labores contemplan limpieza de derrumbes, construcción de cunetas, muros de contención y estabilización de terraplenes.

Asimismo, en La Paz se ejecutarán trabajos de emergencia en el municipio de Mapiri, en el tramo Caranavi – Apolo, con una inversión estimada de Bs 3 millones. Las intervenciones incluyen limpieza de derrumbes, ripiado, obras de arte y mantenimiento de plataforma.

La ABC destacó que estas acciones buscan responder de manera oportuna a las emergencias viales y asegurar la integración territorial del país mediante el mantenimiento y recuperación de la red caminera.

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