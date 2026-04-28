¡Atención! Derrumbe en la ruta Tarija–Villa Montes: piden máxima precaución

La Administradora Boliviana de Carreteras reportó un derrumbe por caída de rocas en el departamento de Tarija, específicamente en la ruta Tarija–Villa Montes.

El evento se produjo en el subtramo Entre Ríos–Palos Blancos, a la altura del sector San Simón, donde material rocoso cayó sobre la vía, generando riesgo para los conductores.

Ante esta situación, la ABC desplazó personal técnico y maquinaria pesada para atender la emergencia y habilitar el tránsito en el menor tiempo posible.

La entidad recomendó a los usuarios circular con extrema precaución por la zona afectada, respetando la señalización y las indicaciones del personal en carretera.

Asimismo, informó que los equipos de emergencia se encuentran activos las 24 horas, con el objetivo de responder de manera inmediata ante este tipo de contingencias y garantizar la seguridad vial.

Las labores continúan en el sector mientras se evalúan las condiciones del terreno para evitar nuevos deslizamientos.

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