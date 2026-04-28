TEMAS DE HOY:
personal de seguridad Accidentes Inseguridad

21ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Atención! Derrumbe en la ruta Tarija–Villa Montes: piden máxima precaución

La caída de rocas se registró en el sector San Simón, en el subtramo Entre Ríos–Palos Blancos. Personal y maquinaria ya trabajan en la zona.

Red Uno de Bolivia

28/04/2026 10:11

Alerta en carreteras: caída de rocas afecta tramo en Tarija. Foto ABC.
Tarija, Bolivia

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras reportó un derrumbe por caída de rocas en el departamento de Tarija, específicamente en la ruta Tarija–Villa Montes.

El evento se produjo en el subtramo Entre Ríos–Palos Blancos, a la altura del sector San Simón, donde material rocoso cayó sobre la vía, generando riesgo para los conductores.

Ante esta situación, la ABC desplazó personal técnico y maquinaria pesada para atender la emergencia y habilitar el tránsito en el menor tiempo posible.

La entidad recomendó a los usuarios circular con extrema precaución por la zona afectada, respetando la señalización y las indicaciones del personal en carretera.

Asimismo, informó que los equipos de emergencia se encuentran activos las 24 horas, con el objetivo de responder de manera inmediata ante este tipo de contingencias y garantizar la seguridad vial.

Las labores continúan en el sector mientras se evalúan las condiciones del terreno para evitar nuevos deslizamientos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD