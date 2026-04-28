La movilidad urbana acaba de dar un salto al futuro. Este 27 de abril, Joby Aviation completó con éxito los primeros vuelos de demostración de taxis aéreos eléctricos (eVTOL) en Nueva York, conectando puntos clave como el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y Manhattan.

Según informó la compañía, este avance permitiría reducir trayectos que actualmente pueden tomar hasta dos horas por el tráfico a apenas siete minutos de vuelo, utilizando aeronaves silenciosas y de cero emisiones.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, y apunta a modernizar la infraestructura de transporte sin recurrir a fondos impositivos, apostando por innovación y alianzas estratégicas.

Entre sus socios destacan Delta Air Lines y Uber, lo que refuerza el objetivo de integrar esta tecnología en el ecosistema actual de movilidad.

Más allá de la demostración, el desarrollo de los eVTOL marca el inicio de una nueva etapa en el transporte urbano, con la promesa de reducir la congestión, optimizar tiempos y ofrecer una alternativa más sostenible.

Con la mirada puesta en el futuro, esta innovación podría jugar un papel clave en la transformación del transporte en Estados Unidos de cara a su 250.º aniversario, consolidando una visión donde volar dentro de la ciudad deje de ser una idea de ciencia ficción.

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