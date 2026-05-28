“Devuélvanle la llave”: tensión y empujones en punto de bloqueo (video)

Momentos de tensión, gritos y empujones se registraron en uno de los puntos de bloqueo instalados en el departamento de La Paz.

Las imágenes captadas por personas que se encontraban en el lugar muestran cómo un motociclista intentó cruzar una de las vías cerradas para continuar su recorrido, mientras dialogaba con los manifestantes para pedir paso.

Sin embargo, la situación rápidamente se salió de control.

Según se observa en los videos difundidos en redes sociales, algunos movilizados reaccionaron de manera agresiva y le quitaron la llave de la motocicleta, provocando una fuerte discusión en plena calle.

En medio de los reclamos y empujones, varias personas comenzaron a reunirse alrededor de la escena. Algunos defendían la medida de presión y otros exigían que le devolvieran la llave al conductor.

“Devuélvanle la llave”, se escucha gritar a algunas personas mientras aumentaba la tensión entre los presentes.

El incidente incluso derivó en algunos golpes y momentos de caos que quedaron registrados en video y comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales.

Usuarios que compartieron las imágenes aseguraron que este tipo de situaciones se estaría repitiendo en distintos puntos de bloqueo, donde ciudadanos denuncian dificultades para circular y enfrentamientos con grupos movilizados.

Hasta el momento, no se informó sobre personas arrestadas ni un pronunciamiento oficial respecto al incidente.

Mira la programación en Red Uno Play