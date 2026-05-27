“Algún día me lo agradecerás”: Las inolvidables frases de mamá que todos escuchamos

Hay frases que nunca se olvidan. Frases que, apenas se escuchan, transportan directo a la infancia, a la cocina de casa, a los regaños después del colegio o a esa voz que siempre parecía tener razón.

En el Día de la Madre, el programa 'El Mañanero' de Cochabamba revivió junto a “El Manco del Espanto” algunas de las expresiones más clásicas de las mamás, despertando risas, recuerdos y mucha nostalgia entre los televidentes.

Porque no importa el país, la edad ni la generación: hay frases de mamá que parecen eternas.

Muchas veces, cuando éramos niños, sonaban exageradas o incómodas. Pero el tiempo pasó… y hoy más de uno se sorprende diciendo exactamente las mismas palabras.

“Cuando tengas hijos, lo entenderás”.

Quizás esa sea una de las frases más repetidas y, al mismo tiempo, una de las que más sentido cobra con los años.

Durante el segmento, recordaron expresiones que marcaron a generaciones enteras:

“¿Si tus amigos se tiran por un puente, tú también?”

“Esta casa no es un hotel”

“Algún día me lo agradecerás”

“¿Te crees que soy el Banco de España?”

“¡Llévate una chaqueta que va a refrescar!”

“¿Cuento hasta tres? Uno… dos… dos y medio…”

“¡Te lo dije!”

Cada frase provocó carcajadas, pero también ese inevitable nudo en la garganta que aparece al recordar a mamá.

Porque detrás de cada regaño había preocupación. Detrás de cada advertencia, amor. Y detrás de cada frase repetida mil veces, una madre intentando cuidar a sus hijos a su manera.

Las mamás podían encontrar cualquier objeto perdido “solo con mirar”, descubrir mentiras antes de escucharlas y notar que algo estaba mal aunque uno dijera “no pasa nada”.

El homenaje mezcló humor con emoción y dejó una sensación compartida entre muchos: quizá mamá siempre tuvo razón.

Y aunque de niños jurábamos que jamás hablaríamos como ellas… el tiempo terminó demostrando lo contrario.

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