Festival Internacional “Danzando en el Cielo” reúne a bailarines de Turquía, Colombia y Ecuador en La Paz

En medio de la coyuntura social que vive La Paz, el Festival Internacional “Danzando en el Cielo” abrió sus puertas con la participación de ballets de Turquía, Colombia y Ecuador, en una propuesta cultural que busca ofrecer un espacio de encuentro y distensión para la población.

La directora del Ballet Paso a Paso, Yamila Ale, destacó que el evento fue organizado con un año de anticipación y remarcó el esfuerzo realizado por las delegaciones internacionales para llegar a Bolivia pese a las dificultades actuales.

“Queremos invitar al público a presenciar las danzas internacionales y compartir un momento para olvidarse un poco de los problemas”, señaló.

Uno de los momentos más destacados de esta edición es la presencia, por primera vez en Bolivia, de una delegación artística proveniente de Turquía. El director del grupo, Burak, expresó su entusiasmo por participar en el festival y aseguró que, pese a las complicaciones registradas en la ciudad, fueron recibidos con calidez por la población paceña.

La organización informó que la delegación ecuatoriana enfrentó dificultades para completar su arribo debido a problemas de transporte, aunque parte de sus integrantes ya se encuentra en la sede de gobierno.

Las presentaciones se realizan este 26 y 27 de mayo a las 19:00 en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, y las entradas pueden adquirirse desde las 16:00 en el mismo recinto.

Los organizadores destacaron que el festival representa una oportunidad para fortalecer el intercambio cultural y ofrecer a las familias paceñas una alternativa artística en vísperas del Día de la Madre.

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