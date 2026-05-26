La vicegobernadora Paola Aguirre llega a PULSO en una entrevista imperdible

La vicegobernadora del departamento de Santa Cruz, Paola Aguirre, será la invitada especial este martes en una emisión imperdible del programa PULSO. Es así que conectándote a partir de las 11:00 horas podrás seguir de cerca este importante espacio de diálogo.

La transmisión en vivo se realizará de forma abierta a través del canal oficial de YouTube de XONA Streaming (https://www.youtube.com/@xonastreaming/live) para llegar a miles de espectadores en todo el país. Esta entrevista promete abordar temas vinculados al lado humano de la autoridad cruceña.

Una propuesta de comunicación innovadora

PULSO, es un programa que aborda la vida cotidiana combinando reflexión, humor inteligente y debate práctico. Los conductores Daniel Ardiles, Paula Ibañez, Susana Rivero y Camila Pacheco acompañan las jornadas de lunes a viernes en su horario habitual de 11:00 a 13:00.

Este encuentro se genera en el marco del reciente encendido oficial de pantallas de XONA Streaming a inicios de este mes. El proyecto se consolida firmemente como la primera casa de streaming puro en territorio nacional con una infraestructura diseñada exclusivamente para el entorno digital.

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