Con cartón y marcadores: el conmovedor álbum casero que hizo un niño fanático del fútbol

La ilusión de tener el álbum del Mundial se convirtió en algo imposible para Dilan y su familia. Pero lejos de rendirse, el niño decidió crear el suyo con sus propias manos.

Con hojas, cartón, marcadores y mucha imaginación, el pequeño de 10 años comenzó a dibujar cada página del álbum que veía llevar a sus compañeros a la escuela.

El resultado emocionó a miles de personas en redes sociales.

Dilan, oriundo de Salta, mostró orgulloso su creación durante una entrevista con Que Pasa Salta, donde explicó que no pudo comprar el álbum original porque en su casa no alcanzaba el dinero.

El álbum oficial supera actualmente los 25 mil pesos argentinos, un monto que equivale aproximadamente a casi Bs 200.

Dilan, un niño de 10 años de Salta, emocionó a miles de personas tras mostrar el álbum del Mundial que creó con sus propias manos . Imagen captura, qué pasa Sal

Por eso decidió hacerlo él mismo.

Con paciencia y creatividad, dibujó el logo de Panini, creó sobres de figuritas, pintó las selecciones y hasta diseñó a varios jugadores, incluido su máximo ídolo: Lionel Messi.

Mientras pasaba las páginas hechas a mano, Dilan mostró las selecciones que ya había completado, entre ellas Argentina, Brasil y Francia.

Sin embargo, detrás de sus dibujos también existe una historia familiar muy dura.

Su mamá, Carolina, contó que atraviesan una situación económica complicada después de perder su negocio el año pasado tras un hecho que golpeó fuertemente a toda la familia.

Además, explicó que tiene otra hija con epilepsia refractaria crónica y discapacidad, una enfermedad neurológica compleja que requiere cuidados permanentes, controles médicos y tratamiento constante.

“Yo tengo voluntad de trabajar, pero no tengo quién me la cuide”, relató con emoción.

En medio de todas esas dificultades, Dilan encontró una manera de no quedarse afuera de algo que para muchos niños parece sencillo: tener su álbum del Mundial.

Pero lo que más conmovió fue que el pequeño no piensa solamente en él.

Su mayor sueño también es ayudar a su mamá.

“Quiero ayudarla para que podamos vender algo”, contó.

Carolina explicó que su hijo dibuja desde hace mucho tiempo y que suele fabricar juguetes y manualidades utilizando cartón y materiales reciclados.

Dilan, un niño de 10 años de Salta, emocionó a miles de personas tras mostrar el álbum del Mundial que creó con sus propias manos . Imagen captura, qué pasa Salta

Incluso con pocos útiles y casi sin colores, el niño continúa creando.

La historia comenzó a viralizarse rápidamente y miles de personas quedaron emocionadas por la actitud, sensibilidad y creatividad de Dilan, quien convirtió una carencia económica en una muestra enorme de esfuerzo y amor por su familia.

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