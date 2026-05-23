La influencer Chela Guanella Cronembold y el arquero de la Selección Boliviana, Guillermo Viscarra, revelaron el género de su bebé a través de un emotivo video publicado en Instagram, donde compartieron con sus seguidores la noticia de que serán padres de un varoncito.

La pareja realizó una pequeña revelación de género mediante una torta, momento en el que ambos estallaron de emoción al conocer que esperan a un niño. El video rápidamente generó reacciones y mensajes de felicitación por parte de sus seguidores en redes sociales.

Acompañados de sus dos mascotas, Chela y Viscarra mostraron la felicidad que viven ante la llegada de un nuevo integrante a la familia, en una publicación cargada de emoción y celebración.

La influencer también compartió un mensaje en el que expresó que “los tiempos de Dios son perfectos”, destacando el momento especial que atraviesan junto al guardameta de la Verde.

La noticia despertó entusiasmo entre sus seguidores, quienes incluso bromearon con la posibilidad de que el futuro bebé siga los pasos de su padre en el fútbol boliviano.

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