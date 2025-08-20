Guillermo Viscarra arquero boliviano que pasa por un buen presente en Lima, se prepara para ser determinante nuevamente en la Copa Sudamericana jugando para su club. Tras su destacada actuación en la ida de los octavos de final, donde sus cinco atajadas fundamentales ayudaron a mantener el arco en cero y aseguraron la victoria de Alianza Lima por 2-0 en Lima, el arquero boliviano vuelve a ser la esperanza del conjunto peruano.

Hoy Alianza Lima jugará de visitante ante la Universidad Católica en Quito con la ventaja a su favor. Un empate o incluso una derrota mínima por 1-0 le bastará al equipo blanquiazul para avanzar a los cuartos de final, mientras que una caída por 2-0 forzaría la definición por penales y una derrota por tres goles o más significaría su eliminación. El encuentro comenzará a las 20:30 hora local en el estadio Olímpico Atahualpa.

Viscarra hoy estará bajo los tres palos en Alianza Lima es una pieza clave para el equipo. Su personalidad y reflejos en momentos decisivos lo han convertido en un referente dentro del plantel, generando confianza en sus compañeros y en la afición.

El vencedor de esta serie enfrentará en cuartos de final al ganador de la llave entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile, donde los chilenos vencieron 1-0 en la ida y definirán la serie en Avellaneda este jueves.

