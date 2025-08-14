TEMAS DE HOY:
El show de Viscarra: muralla en el arco y figura de la Sudamericana

Con esta ventaja, el equipo dirigido por Restrepo viajará a Quito la próxima semana con la misión de sostener el resultado y confirmar una clasificación históricaEl show de Viscarra: muralla en el arco y figura de la Sudamericana

Omar Aguirre

14/08/2025 8:29

En una noche intensa, Alianza Lima dio un paso firme hacia los cuartos de final de la Copa Sudamericana al derrotar 2-0 a Universidad Católica de Ecuador. Guillermo Viscarra, con intervenciones decisivas, y Alan Cantero, autor de un doblete, fueron los protagonistas de la jornada.

El encuentro no fue sencillo para los blanquiazules. Pese a tener la posesión durante gran parte del juego, el peligro real escaseaba y la visita aprovechaba cada contraataque para exigir a Viscarra, que respondió con reflejos felinos en, al menos, cuatro jugadas claras de gol.

La historia cambió en el segundo tiempo con los ingresos desde el banquillo. Hernán Barcos, sustituto del lesionado Paolo Guerrero, cumplió un rol clave reteniendo el balón y generando espacios. Fue precisamente un pivoteo suyo el que inició la jugada del primer gol: dos cabezazos en el área y definición certera de Cantero a los 77 minutos.

Ya con el marcador a favor, Alianza manejó mejor el partido y, tras un error defensivo del conjunto quiteño, Cantero volvió a anotar para sellar el 2-0 definitivo, idéntico resultado al conseguido ante Gremio en la fase previa.

Viscarra, quien ya había sido determinante ante los brasileños, volvió a brillar. “Puede ser uno de mis mejores partidos del año. Me siento bien y orgulloso del trabajo de todo el equipo”, declaró el portero boliviano, que ha disputado 33 de los 38 partidos de la temporada.

 

