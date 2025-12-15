Organizaciones políticas apuran el registro de alianzas antes del cierre de plazo para subnacionales 2026

Las organizaciones políticas y alianzas ingresan en la recta final para comunicar y registrar formalmente su participación en las elecciones subnacionales, programadas para el 22 de marzo de 2026, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

De acuerdo con el Órgano Electoral, el plazo límite vence a las 23:59 de este lunes 15 de diciembre, por lo que los frentes políticos deberán cumplir con este requisito dentro del calendario electoral vigente para habilitar su participación en el proceso.

“A nivel nacional, el MNR se ha presentado con una agrupación en La Paz para su participación en el departamento, mientras que ADN ha registrado dos alianzas: una en Chuquisaca y otra en Santa Cruz”, informó el secretario de Cámara, Fernando Arteaga, en conferencia de prensa.

El proceso electoral subnacional permitirá a la ciudadanía elegir a gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales en todo el territorio nacional, autoridades que cumplirán un rol clave en la gestión pública, regional y municipal.

Posteriormente, del 17 al 22 de diciembre, los tribunales electorales departamentales recibirán las listas de candidatos a los distintos cargos electivos. Según las proyecciones del Órgano Electoral, se espera la inscripción de más de 30.000 candidatos a nivel nacional.

